Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni teklif

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda.
YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Kara Kartal ile bir türlü sözleşmesini uzatamayan ve orta yolu bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Şu anda EURO 2024 için A Milli Futbol Takımı ile birlikte olan 33 yaşındaki forvet ile organizasyon sonrasında masaya oturulacak. Milli oyuncunun son olarak Siyah Beyazlı kulüpten senelik 40 milyon TL istediği bildirildi.
Beşiktaş ise karşı teklif olarak daha önceki önerisinden geri adım atmayı düşünmüyor. Tecrübeli futbolcuya 30 milyon TL civarında bir maaş önerilecek. Ayrıca kontratın 1+1 yıllık olması bekleniyor.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Kara Kartal ile bir türlü sözleşmesini uzatamayan ve orta yolu bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Şu anda EURO 2024 için A Milli Futbol Takımı ile birlikte olan 33 yaşındaki forvet ile organizasyon sonrasında masaya oturulacak. Milli oyuncunun son olarak Siyah Beyazlı kulüpten senelik 40 milyon TL istediği bildirildi.
Beşiktaş ise karşı teklif olarak daha önceki önerisinden geri adım atmayı düşünmüyor. Tecrübeli futbolcuya 30 milyon TL civarında bir maaş önerilecek. Ayrıca kontratın 1+1 yıllık olması bekleniyor.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.