Beşiktaş'tan Burak Elmas'a cevap!

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi erteleme gerginliği yaşanırken Beşiktaş'tan açıklama geldi.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına cevap verildi.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın 12.03.2022 tarihli nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarına cevabımızdır:



"HİÇBİR TALEP GELMEDİ!"



14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından Kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz, rakibimizin maçın ertelenmesi ile ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır.



Futbol A Takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler için de emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray - Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir.



"UYGULADIKLARI PLANIN BİR PARÇASI MI?"



Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?



Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir?



Galatasaray Başkanının dün yaptığı nezaketten uzak, sportmenlikten uzak gerçekleri yansıtmayan açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki konuları da ayrıca kamuoyunun dikkatine sunarız:



Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan limit artırımı ile ilgili talebini ülkemizi Avrupa'da temsil eden tüm kulüpler için yaptığını anlamamış olmanızı hayretle karşılıyoruz. Başkanımızın sezon başında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek kulüplerimiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Finansal Fair Play talimatına yönelik limit arttırımı talebi ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimiz için yapılmıştır ve bu sayede Galatasaray Spor Kulübü de fayda sağlamıştır.



Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.



21.01.2022 tarihinde Galatasaray kulübü resmi twitter hesabından "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır" şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14.03.2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır?



"SAMİMİYETTEN UZAK SÖYLEMLER!"



Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü "Tarih Bir Kere Yazıldı" başlıklı paylaşımı kulüp resmi twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke! Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim'in 2019 yılında Fenerbahçe'nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra 25.02.2019 Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır" sözünü de kendilerine hatırlatır, o gün başka kulüplerin maçlarına karışarak dile getirdikleri şikayetlerini bugün tekrar düşünmelerini tavsiye ederiz.



"ASLANLAR GİBİ ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ"



14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zira biz 2020-2021 sezonu Lig, Kupa, Süper Kupa şampiyonu futbol takımımızla, karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle, futbolseverlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız.



Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibarıyla algıyı ligde bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."



BURAK ELMAS: "TORPİL İSTEMİYORUZ!"



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisi için yaptığı açıklamada federasyona erteleme için başvurduklarını ve torpil beklemediklerini söylemişti.



BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:



"Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü Ali Sami Yen'de 'aslanlar' gibi bekliyoruz!



14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili başvurumuzu, 11 Mart 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar Ama biz de haklıyız. Haklılığımızın nedeni, sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil. Çekinmemiz hiç değil Bunu söylemeye bile gerek yok. Haklılığımızın nedeni; Bu süreçten en zararlı çıkacak tarafın Türk futbolu olacağından emin olmamız. Çok kez söyledik... Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi gerek. Evet belki değişmemek en kolayı ama değişmemeyi tercih ettiğimizde, nelerle karşılaştığımızı son 20 yılda hep birlikte gördük.



SON 20 YILDA BAŞARI VAR MI?



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez Son 20 yılda, Türk futbolu olarak sürdürülebilir bir başarımız var mı? Sorumlusu kim? Hata kimde? Hata hepimizde Hata, bir başvurunun nedenlerini bile görmeye çalışmadan, intikam motivasyonuyla hareket etmekte Hata, bir takımımız Avrupa'dan elendiğinde, ona Türk futbolu için teşekkür etmektense, atışmayı tercih etmekte Bunu söylerken, çuvaldızı kendimize batırdığımızı da fark etmişsinizdir.



Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik 'iyileştirir'. Ve aynı iyilik gibi, centilmenlik de bulaşıcıdır.



BÜTÜN MAÇLAR ERTELENDİ



Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci ve üçüncü lig müsabakalarının tamamını erteledi. Yine aynı şekilde Türkiye Basketbol Federasyonu da basketbol karşılaşmalarında erteleme yoluna gitti. Kamu ve özel sektörde mesai kısıtlamalarına gidilirken, okullarda 'şimdilik' pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bu noktada ertelemeyle ilgili başvurumuzda söz sahibi olan herkese şunu hatırlatma görevini kendimde hissediyorum.



8 AY ÖNCE LİMİTLERİN BOZULMASI...



Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve Finansal Eşit Rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı "Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var." sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.



Kurallara uyma samimiyeti önemlidir. Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok! Bu noktada bizi yanlış anlamışlar



"ÇÜNKÜ KENDİLERİ GOL BİLE ATAMADI!"



Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar.



"TAKIMIMIZ İSTANBUL'A DÖNMEDİ"



Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi; Çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır. - Yoğun kar yağışının getirdiği bu olağanüstü koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Kaldı ki asıl sorun, takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur Yani perşembe gecesi Camp Nou'da Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hâlâ İstanbul'a dönememiş olması; gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Mevcut koşullar içinde pazar günü evine; yani İstanbul'a dönüp dönemeyeceği de şu an için belli değildir. Adil rekabet ortamının, bizim dışımızdaki sebepler yüzünden ortadan kalkmasıdır. Türk futbolu için, Avrupa arenasında son yılların en önemli mücadelesi öncesi, takımımızın o maça yüzde 100 hazırlanabilme arzusudur.



"OYNARIZ, KIZMAYIZ, KİN GÜTMEYİZ"



Başvurumuzda da belirttiğimiz gibi; Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımız için paha biçilemez bir değeri vardır. Çeyrek final, hatta olası bir final yolculuğu tüm milletimize büyük umut, güven ve moral verecektir. Ve tüm bunların ötesinde, bu başvurunun ilgili taraflarca kabul edilmesi, yıllardır özlemini çektiğimiz centilmenlik ve dayanışma iklimine tarifsiz bir katkı sunacaktır. Türk futbolunda 'değişim', 'dönüşüm', 'temiz sayfa' sözlerinin en fazla kullanıldığı dönemdeyiz. Ve şimdi bu sözlerin samimiyet testinden geçiyoruz. Diğer yandan, başvurumuz kabul edilmezse de çıkar aslanlar gibi oynarız. Hiç sorun değil. Ve emin olun ki; kızmayız, kin gütmeyiz.



"YARIN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ..."



Yarın, benzer bir durum geliştiğinde, Türk futbolunun Galatasaray'ın iradesine ihtiyacı olduğunda, hiçbir şey olmamış gibi; ülkemizin, Türk sporunun, ebedi dostlarımızın yanında saf tutarız. Rakiplerimiz Avrupa'da başarılar kazandığında, heyecanlarını, mutluluklarını paylaşırız. Ülkemize yaşattıklarıyla gurur duyarız. Bu kurucularımızdan bize miras kalmış; bugüne kadar bu bayrağı gururla taşımış efsane başkanlarımızın bizlere öğrettiği Galatasaray değerlerinin bir gereğidir. 117 yıldır, Galatasaray'ı var eden de bu değerlerdir.



"TORPİL, KAYIRMA İSTEMEDİK"



Altını tekrar çiziyorum: Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz! Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen'de, Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz!"





