Beşiktaş'tan Antalyaspor'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'la anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Antalyaspor'a gitti
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16 Şubat 2023 16:31
Sezon başında Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan'ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış arayan ekiplerden Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'la anlaşma sağladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

denildi.

Anlaşma, TFF'ye de bildirildi. Emrecan Uzunhan Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 3 lig ve 3 kupa maçında 271 dakika süre alarak 1 asist katkısı sağladı.




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