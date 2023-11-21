Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor'la pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
YILDIZLAR DÖNÜYOR
Sakatlıkları düzelen golcü oyuncular Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanı sıra Salih Uçan'ın takımla birlikte çalışmaları bekleniyor.
Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın ise bir süre daha bireysel çalışmalara devam edecekleri öğrenildi.
MASUAKU DÖNENE KADAR TAYFUR
Bu arada Rıza Çalımbay'ın sol bek pozisyonunda Arthur Masuaku iyileşene kadar Tayfur Bingöl'e forma vermeye devam edeceği bildirildi.
YILDIZLAR DÖNÜYOR
Sakatlıkları düzelen golcü oyuncular Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yanı sıra Salih Uçan'ın takımla birlikte çalışmaları bekleniyor.
Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın ise bir süre daha bireysel çalışmalara devam edecekleri öğrenildi.
MASUAKU DÖNENE KADAR TAYFUR
Bu arada Rıza Çalımbay'ın sol bek pozisyonunda Arthur Masuaku iyileşene kadar Tayfur Bingöl'e forma vermeye devam edeceği bildirildi.