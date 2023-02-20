Beşiktaş'ta yeni transferlere kötü haber

Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek.



Kartal'da; Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bu nedenle siyah-beyazlılarda teknik ekip, kadro oluşturma konusunda zorluk yaşıyor.

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