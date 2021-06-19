Beşiktaş'ta Vida'nın sözleşmesi uzatılıyor

Yönetim, Beşiktaş'la 5. sezonuna girecek olan Vida'nın gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatma kararı aldı. Şu anda EURO 2020'de Hırvatistan formasıyla mücadele eden tecrübeli savunmacıyla artı 2 senelik kontrat yapılması planlanıyor.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta Vida'nın sözleşmesi uzatılıyor
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19 Haziran 2021 12:28
Beşiktaş'ın kazandığı çifte kupanın mimarları arasında yer alan Domagoj Vida, yeni sezonda Beşiktaş 'ta 5. sezonuna giriş yapacak.

4 dönemde 133 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcunun formundan memnun olan yönetim, başarılı isme 2 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Kontratı 1 Haziran 2022'de biten başarılı oyuncuyla Euro 2020 sonrasında 2024'e uzanan bir anlaşma yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yeni dönemde 3.5 milyon Euro kazanacak olan Vida'ya, artı 2 yıl için de 2 milyon Euro'su garanti, 500 bin Euro da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro teklif edilecek.


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