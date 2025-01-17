Beşiktaş'ta veda: Serdar Topraktepe

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde yer alması beklenmiyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda: Serdar Topraktepe
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17 Ocak 2025 11:41
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer'in resmen açıklanmasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe'nin, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde yer alması beklenmiyor.

A Spor'un haberine göre; yönetim kurulu, 'şu an' için Serdar Topraktepe'nin yeni teknik ekipte yer alması yönünde bir eğilimde bulunmuyor.

Solskjaer'e teknik ekibi konusunda özgürlük vermeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Solskjaer istemediği takdirde Topraktepe ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon ve bu sezon geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Serdar Topraktepe, kulübe 1 Türkiye Kupası kazandırmıştı.
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