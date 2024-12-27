Beşiktaş'ta veda kararı!

Beşiktaş'ta taraftarların büyük tepkisini çeken Arthur Masuaku, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda kararı!
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27 Aralık 2024 10:54
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanacak.

Taraftarların büyük tepkisini çeken Arthur Masuaku, takımdan ayrılmak istiyor.

Ligin kalan kısmında forma giymek istemeyen tecrübeli sol bekin İngiltere'den takım baktığı ve Championship'ten bazı kulüplerle görüşeceği belirtildi.

Beşiktaş, Kongolu oyuncu bir takımla anlaşırsa bonservis ücreti talep etmeyecek.

31 yaşındaki sol bek bu sezon 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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