Beşiktaş'ta veda bugün: N'Koudou

Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek olan Kevin N'Koudou ile yollarını ayıracak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda bugün: N'Koudou
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07 Haziran 2023 08:24
Beşiktaş, bugün Kevin Nkoudou ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş'a 2019'da 4,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer olan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda edecek.

N'Koudou geride kalan 4 yılda birer kez Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş formasıyla 108 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 21 gol kaydetti. 

 
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