Beşiktaş'ta veda bugün: N'Koudou

Beşiktaş, bugün Kevin Nkoudou ile yollarını ayıracak.
Beşiktaş'a 2019'da 4,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer olan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda edecek.
N'Koudou geride kalan 4 yılda birer kez Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Beşiktaş formasıyla 108 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 21 gol kaydetti.
Beşiktaş'a 2019'da 4,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer olan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda edecek.
N'Koudou geride kalan 4 yılda birer kez Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Beşiktaş formasıyla 108 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 21 gol kaydetti.