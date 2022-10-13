Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in büyük sevinci

Trabzonspor maçında Rachid Ghezzal'ın ilk 11'de oynayabilecek duruma gelmesi Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i mutlu etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in büyük sevinci
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13 Ekim 2022 11:42
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklanmış durumda. Siyah-beyazlıların Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'ın mutluluğuna ortak oldu.

ROSIER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında sağ açıkta oynayan isimlerin sürekli değişmesi, Valentin Rosier'in formunu da olumsuz etkilemişti.

GHEZZAL'IN DÖNÜŞÜNE MUTLU

Fransız sağ bek, Rachid Ghezzal'ın sağlığına kavuşup Trabzonspor karşılaşmasında takıma dönecek olmasından dolayı en mutlu isim oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rosier, çok iyi anlaştığı Ghezzal'la beraber sağ koridoru efektif şekilde kullanıp takımına maksimum katkı yapmayı hedefliyor. Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 742 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

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