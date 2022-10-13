ROSIER OLUMSUZ ETKİLENDİ

GHEZZAL'IN DÖNÜŞÜNE MUTLU

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklanmış durumda. Siyah-beyazlıların Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'ın mutluluğuna ortak oldu.Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrasında sağ açıkta oynayan isimlerin sürekli değişmesi, Valentin Rosier'in formunu da olumsuz etkilemişti.Fransız sağ bek, Rachid Ghezzal'ın sağlığına kavuşup Trabzonspor karşılaşmasında takıma dönecek olmasından dolayı en mutlu isim oldu.Rosier, çok iyi anlaştığı Ghezzal'la beraber sağ koridoru efektif şekilde kullanıp takımına maksimum katkı yapmayı hedefliyor. Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 742 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.