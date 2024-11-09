Beşiktaş'ta taşlar yerine oturuyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö galibiyeti sadece moralleri düzeltmedi.
Siyah beyazlılar oturmuş bir takım olma yolunda da büyük bir adım attı. Beşiktaş'ta birkaç haftadır yaşanan sıkıntıların ardından yaşanan yeni gelişmeler, artık kadro istikrarının sağlanacağını gösteriyor. Immobile'nin sakatlığı hayra vesile oldu ve Semih Kılıçsoy, rakip savunmacıları dağıtan santrfor performansını göstermeye başladı. Kasımpaşa maçında kulübede bekletilen Svensson da artık takımın demirbaşı.
ORTA ALAN KUVVETLENDİ
Malmö karşısında takımın en iyi ismi olan ve bir de asist yapan Norveçli oyuncunun yerine artık transfer bile düşünülmüyor. Stoperde de ikili sigorta geri döndü. Paulista iyileşince Uduokhai ile yakaldığı uyum kaldığı yerden devam etti. Rashica da çok özletmişti kendini ve sağ kanattaki deneme yanılma günleri sona erdi. Joao Mario fantezisi de bitti. Portekizli oyuncunun oynayabileceği yer aranırken takımın kimyası bozulmuştu. Gedson-Musrati ikilisiyle orta alan sağlama alınacak.
DÖRT MAÇTA, DÖRT GOLE KATKI
∂ Beşiktaş'ın son haftalarda parlayan yıldızı Muçi, Malmö'yü de boş geçmezken son dört maçta dört gole katkı yaptı. Van Bronckhorst'un G.Saray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında sağ kanatta görev verdiği Arnavut yıldız, 3 gol, 1 asistle Kartal'ı kanatlandırdı. Muçi, UEFA Avrupa Ligi 4. haftanın en iyi ilk 11'inde takım arkadaşları Svensson ve Paulista ile birlikte yer aldı.
SEMİH'İN DEĞERİ ARTIYOR: 30 MİLYON EURO!
Santrfor olarak çıktığı ilk maçta bu sezon siftah yapan Semih Kılıçsoy değerini artırmaya devam ediyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa devlerinin radarında olan genç yıldızın piyasa değerini 30 milyon euro olarak belirledi.
Siyah beyazlılar oturmuş bir takım olma yolunda da büyük bir adım attı. Beşiktaş'ta birkaç haftadır yaşanan sıkıntıların ardından yaşanan yeni gelişmeler, artık kadro istikrarının sağlanacağını gösteriyor. Immobile'nin sakatlığı hayra vesile oldu ve Semih Kılıçsoy, rakip savunmacıları dağıtan santrfor performansını göstermeye başladı. Kasımpaşa maçında kulübede bekletilen Svensson da artık takımın demirbaşı.
ORTA ALAN KUVVETLENDİ
Malmö karşısında takımın en iyi ismi olan ve bir de asist yapan Norveçli oyuncunun yerine artık transfer bile düşünülmüyor. Stoperde de ikili sigorta geri döndü. Paulista iyileşince Uduokhai ile yakaldığı uyum kaldığı yerden devam etti. Rashica da çok özletmişti kendini ve sağ kanattaki deneme yanılma günleri sona erdi. Joao Mario fantezisi de bitti. Portekizli oyuncunun oynayabileceği yer aranırken takımın kimyası bozulmuştu. Gedson-Musrati ikilisiyle orta alan sağlama alınacak.
DÖRT MAÇTA, DÖRT GOLE KATKI
∂ Beşiktaş'ın son haftalarda parlayan yıldızı Muçi, Malmö'yü de boş geçmezken son dört maçta dört gole katkı yaptı. Van Bronckhorst'un G.Saray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında sağ kanatta görev verdiği Arnavut yıldız, 3 gol, 1 asistle Kartal'ı kanatlandırdı. Muçi, UEFA Avrupa Ligi 4. haftanın en iyi ilk 11'inde takım arkadaşları Svensson ve Paulista ile birlikte yer aldı.
SEMİH'İN DEĞERİ ARTIYOR: 30 MİLYON EURO!
Santrfor olarak çıktığı ilk maçta bu sezon siftah yapan Semih Kılıçsoy değerini artırmaya devam ediyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa devlerinin radarında olan genç yıldızın piyasa değerini 30 milyon euro olarak belirledi.