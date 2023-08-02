Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: Nicolas Pepe

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor. Pepe, Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta sürpriz transfer iddiası: Nicolas Pepe
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02 Ağustos 2023 14:19
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 14:24
Kanat transferinde büyük çaba sarf eden Beşiktaş, gözünü İngiltere'ye çevirdi. 

Siyah-beyazlı ekip, Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı yönetimin Pepe için girişimlere başladığı iddia edildi. 

Fildişili yıldızın da kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ve Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi. 

Nicolas Pepe, 2019'da tam 80 milyon euro karşılığında Lille'den Arsenal'e transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.



SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Nice'e kiralık gönderilen Pepe; Nice formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Pepe bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pepe'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor. 

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