Beşiktaş'ta Solskjaer hastalığı!

Derbide Galatasaray 10 kişi oynamasına rağmen Beşiktaşlı futbolcuların oyunu geride kabul etmeleri eleştiri konusu olmuştu.
Bireysel hata sonucu yenilen gol, çok kritik 2 puanın kaybedilmesine sebebiyet vermişti.
Teknik direktör Sergen Yalçın maçtan sonra yaptığı açıklamada "Geriye çekilmek gibi bir oyun planımız yok aslında. Ama eskiden kalan bazı alışkanlıklar var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu" ifadelerini kullanmıştı.
SOLSKJAER HASTALIĞI
52 yaşındaki teknik adam, Solskjaer döneminden kalan bu hastalığı tedavi etmek için kurmaylarıyla çalışmalara başladı.
Gençlerbirliği maçı öncesi idmanlarda geriye yaslanmamaları konusunda oyunculara uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, bir daha böyle bir hatanın tekrar edilmemesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı büyük takımın rakibine üstünlüğünü kabul ettirmesi gerektiğini vurguladı.
GERİYE ÇEKİLİNCE GOL YİYOR
Beşiktaş geriye çekildiği maçlarda kalesini gole kapatamıyor. Kocaelispor maçında oyunun hemen başında 2-0'lık üstünlüğü yakalayan siyah-beyazlı takım, savunmaya yaslandığı bölümde Tayfur Bingöl'ün golüne engel olamamıştı. Derbide de 1-0 üstünlüğü koruma düşüncesi pahalıya patladı ve siyah beyazlılar, İlkay'ın golüne engel olamayıp 1 puanla yetindi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer döneminden kalan 'geriye çekilme" hastalığını tedavi etmek için mesai harcıyor.
