Beşiktaş'ta sol beke sürpriz aday!

Beşiktaş, Young Boys forması giyen sol bek Jaouen Hadjam'ı transfer listesine ekledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta sol beke sürpriz aday!
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20 Ocak 2025 11:05

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Siyah Beyazlılar, İsviçre Süper Ligi takımlarından Young Boys'un 21 yaşındaki Cezayirli sol beki Jaouen Hadjam için pazarlıklara başladı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.

PERFORMANSI

Kariyerinde 114 maça çıkan oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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