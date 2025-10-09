09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3!

Gençlerbirliği, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarında kaza istemeyen tecrübeli teknik adam, Dolmabahçe'ye gelecek olan Fenerbahçe'yi şimdiden gözüne kestirdi.

09 Ekim 2025 09:39
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3!
Süper Lig'de son haftalarda performans grafiğini yukarıya taşıyan Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak moral ve öz güven depoladı.

Bir maç eksiği bulunan siyah beyazlı ekip, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken taraftarını yeniden umutlandırdı.

Takımın son dönemdeki mücadele isteği ve sahadaki disiplinli görüntüsü teknik heyeti de memnun etti. Şimdi gözler milli aranın ardından oynanacak kritik karşılaşmalara çevrilmiş durumda.



ÖZEL PROGRAM

Millî aradan sonra iç sahada Gençlerbirliği, deplasmanda Konya ve yine dış sahada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, bu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puan planlıyor.Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, 11. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor. Kartal, 2 Kasım'da Dolmabahçe'de ağırlayacağı tarihî rakibine karşı 22 puanla çıkıp avantaj elde etmek istiyor. Fiziksel ve mental olarak da hazırlık planı yapıldı.

CENGİZ ÜNDER YÜKLEMESİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuğu döneminde 'yıldız yaparım' dediği Cengiz Ünder'i kazanma yoluna gidiyor. Siyah beyazlı forma altındaki ilk maçında gol atıp galibiyeti getiren Ünder'in yüklemenin yapılacağı millî arada daha fazla süre ve sorumluluk alması bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
