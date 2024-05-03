Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Rize'deki ilk maçı hatırlattı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün Çaykur Rizespor'la son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe derbisinden yenilgiyle ayrılan Kartal 51 puanda kalarak ligde 5. sıraya gerilemişti. Siyah-beyazlı takım sahasında Çaykur Rize'yi yenerek hem maç fazlasıyla 4. basamağa tırmanmak hem de salı günü Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Serdar Topraktepe'nin takımın başında sahaya çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında rakibini 4-0 yenerek büyük alkış toplamıştı. Topraktepe kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Ç.Rize'yi farklı mağlup ettikleri maçı hatırlattı.
Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle galip geldikleri karşılaşmada hem ofansif hem de savunma anlamında çok başarılı bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Serdar Topraktepe'nin, "Rize'de takım halinde çok iyi bir maç çıkarmıştık. Tempomuz, kazanma istediğimiz ve ikili mücadelelerdeki gayretimiz üst düzeydi. Rizespor bu ligin iyi ekiplerinden biri tanesi ancak aynı oyunu sahaya yansıtırsak kendi seyircimizin önünde kazanan taraf yine biz oluruz. Hem ligdeki sıralama hem de Ankaragücü ile oynayacağımız kupa rövanşı öncesi kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Fenerbahçe derbisinden yenilgiyle ayrılan Kartal 51 puanda kalarak ligde 5. sıraya gerilemişti. Siyah-beyazlı takım sahasında Çaykur Rize'yi yenerek hem maç fazlasıyla 4. basamağa tırmanmak hem de salı günü Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi moral bulmak istiyor.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Serdar Topraktepe'nin takımın başında sahaya çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında rakibini 4-0 yenerek büyük alkış toplamıştı. Topraktepe kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Ç.Rize'yi farklı mağlup ettikleri maçı hatırlattı.
Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle galip geldikleri karşılaşmada hem ofansif hem de savunma anlamında çok başarılı bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Serdar Topraktepe'nin, "Rize'de takım halinde çok iyi bir maç çıkarmıştık. Tempomuz, kazanma istediğimiz ve ikili mücadelelerdeki gayretimiz üst düzeydi. Rizespor bu ligin iyi ekiplerinden biri tanesi ancak aynı oyunu sahaya yansıtırsak kendi seyircimizin önünde kazanan taraf yine biz oluruz. Hem ligdeki sıralama hem de Ankaragücü ile oynayacağımız kupa rövanşı öncesi kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.