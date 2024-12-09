Beşiktaş'ta savunma geçit vermedi

Beşiktaş'ın savunması, Fenerbahçe derbisinde alkış aldı. Siyah-beyazlılar, derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta savunma geçit vermedi
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09 Aralık 2024 13:02
Derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta savunmadaki başarılı performans da dikkat çekti.

EMİRHAN VE TAYYİP TALHA

Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı derbide Hatayspor maçında olduğu gibi stoper ikilisinde Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu oynadı. Fenerbahçe hücumcularına karşı başarılı bir performans ortaya koyan ikiliden Emirhan Topçu ilk yarıda Dzeko'nun kaleye giden vuruşunu kayarak çizgiden son anda çıkarıp takımını ayakta tuttu.

Giovanni van Bronckhorst döneminde formayı unutan Tayyip Talha, Serdar Topraktepe ile üst üste ikinci maçta 11'de başlarken 70. dakikada sakatlık nedeniyle kenara geldi.

Topraktepe, Tayyip Talha yerine yine sezondan başından beri düşünülmeyen Bahtiyar Zaynutdinov'u sahaya sürdü. Geçen sezon da uzun süre stoperde görev alan Kazan futbolcu kalan sürede başarılı bir performans sergiledi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Son dönemde savunmada büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, etkili ayaklara sahip Fenerbahçe karşısında kalesini gole kapattı.

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