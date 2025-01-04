Beşiktaş'ta sakatlık: Tayyip Talha Sanuç

Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ta sakatlık: Tayyip Talha Sanuç
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04 Ocak 2025 15:58
Son güncelleme 04 Ocak 2025 16:11
Beşiktaş, Rizespor maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Genç oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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