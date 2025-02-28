Beşiktaş'ta rotasyon krizi bitti!

Giovanni van Bronckhorst ile başlayan kötü sezon Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemiyle birlikte bahara döndü.



Bronckhorst, sezon başında 13- 14 futbolcu üzerinden kadro tercihleri yapıyordu. Başta Chamberlain olmak üzere birçok futbolcu gözden çıkarılmış, kadroya giremiyordu. Solskjaer, bu durumu tersine çevirmeyi başardı.



Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade Chamberlain ve son olarak Fahri Kerem Ay, kadroda kendilerine yer buldu.



FORMA REKABETİ KIZIŞTI



Norveçli hoca, an itibarıyla 19-20 kişilik bir geniş rotasyonlu ve performansı artan bir kadroya sahip oldu. Ayrıca morallenen futbolcuların oynama azmi de arttı. Forma rekabeti kızıştı ve bu durum bireysel performanslara olumlu olarak yansıdı. Gabriel Paulista'nın dönüşüyle savunmada da Beşiktaş'ın alternatif isimlerle rotasyonunu güçlendirmesi bekleniyor.







