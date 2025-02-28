Giovanni van Bronckhorst ile başlayan kötü sezon Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemiyle birlikte bahara döndü.
Bronckhorst, sezon başında 13- 14 futbolcu üzerinden kadro tercihleri yapıyordu. Başta Chamberlain olmak üzere birçok futbolcu gözden çıkarılmış, kadroya giremiyordu. Solskjaer, bu durumu tersine çevirmeyi başardı.
Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade Chamberlain ve son olarak Fahri Kerem Ay, kadroda kendilerine yer buldu.
FORMA REKABETİ KIZIŞTI
Norveçli hoca, an itibarıyla 19-20 kişilik bir geniş rotasyonlu ve performansı artan bir kadroya sahip oldu. Ayrıca morallenen futbolcuların oynama azmi de arttı. Forma rekabeti kızıştı ve bu durum bireysel performanslara olumlu olarak yansıdı. Gabriel Paulista'nın dönüşüyle savunmada da Beşiktaş'ın alternatif isimlerle rotasyonunu güçlendirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta rotasyon krizi bitti!
Beşiktaş'ta 13-14 oyuncu üzerinden dönen kadro, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özverisiyle 19-20 futbolcuya çıktı.
Son güncelleme 28 Şubat 2025 09:15
Giovanni van Bronckhorst ile başlayan kötü sezon Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemiyle birlikte bahara döndü.
- 09:21 Galatasaray'da rota Belçika!
- 09:12 Beşiktaş'ta rotasyon krizi bitti!
- 09:08 Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
- 08:50 Kerem Demirbay'a büyük tepki!
- 08:45 Beşiktaş'a yeni viking: Andreas Schjelderup
- 08:35 Fenerbahçe'de Mourinho'yu bekleyen zor karar
- 08:21 Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
- 08:21 Beşiktaş'ta Ciro Immobile gelişmesi!
- 08:08 Beşiktaş'a Ada'dan bek: Kieran Tierney
- 01:17 Jamaika'da Messi heyecanı!
- 01:15 Belgrad fatihi Sylvain Francisco
- 01:11 Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin
- 01:09 Carsen Edwards 29 attı ama yetmedi
- 01:05 Milano, Monaco'yu Mirotic ve Shields ile geçti
- 01:00 El Clasico'da kazanan Real Madrid
- 00:52 West Ham, sahasında hata yapmadı
- 00:43 Milan, erteleme maçında 82'de yıkıldı
- 00:06 Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti
- 23:41 Çeyrek finale kalan İskenderunspor, kentte coşkuyla karşılandı
- 23:33 İsmail Kartal: "Türkiye'de de derbileri kazanırdım"
- 23:12 Rangers'tan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarına uyarı!
- 22:50 Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp
- 22:49 Çağdaş Atan: "Başakşehir'i Avrupa'ya götürmek zorundayım"
- 22:41 Recep Uçar'dan yabancı hakem açıklaması
- 22:25 Kerem Yavaş: "Bizim için bir tecrübe oldu"
- 22:16 TBF'den Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko'ya para cezası
- 22:14 Letonya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
- 21:54 Okan Buruk'tan 1 maçlık cezaya tepki!
- 21:24 Metehan Baltacı: "Kupada favori biziz"
- 21:22 Yusuf Demir: "Rakipten çok daha iyiydik"
- 21:08 Türkiye Kupası'nda derbi!
- 21:07 Beşiktaş Kulübü'nden savcılığa suç duyurusu!
- 21:01 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde!
- 20:58 Başakşehir, 2 kart farkla kupadan elendi
- 20:21 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman hastaneye kaldırıldı
- 20:15 Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
- 19:52 Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları açıklandı
- 19:07 Taner Yapağıcı: "Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu"
- 18:50 Stoilov: "Kupadaki sistem adil değil!"
- 18:35 Okan Buruk: "Kupayı çok önemsiyoruz"
- 18:29 Salvatore Foti'den yabancı hakem cevabı!
- 18:25 Selçuk İnan'dan yabancı hakem açıklaması!
- 18:19 İrfan Can Eğribayat: "Rahmetli babamı gururlandırmak için!"
- 18:12 Anderson Talisca: "Kendimi çok iyi hissediyorum"
- 18:09 İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe'deki yerimi biliyorum"
- 18:06 Türkiye Kupası kura tarihi belli oldu!
- 17:55 Fenerbahçe, 4 golle çeyrek finalde!
- 17:52 İstanbulspor'dan kupaya galibiyetle veda
- 17:46 Galatasaray - Konyaspor: İlk 11'ler
- 17:34 Thomas Reis: "Türkiye'de kesinlikle iyi hakemler var"
- 17:21 Göztepe, kupada 3'te 3 ile turladı
- 17:14 Güneysu ile Nilüfer Bld.Spor berabere kaldı
- 17:12 Kayserispor'da teknik heyet ile oyuncular, özel eğitim okulunu ziyaret etti
- 17:10 Beşiktaş'ın açıklaması sonrası görevi bıraktı!
- 16:35 Anderson Talisca şova devam ediyor
- 16:29 En-Nesyri'den jeneriklik kariyer golü!
- 15:49 Antalyaspor'dan yabancı hakem açıklaması!
- 15:44 Echeverri, Manchester City'ye katıldı
- 15:43 Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!
- 15:17 Salvatore Foti'den Mourinho açıklaması; "Şaka gibi"
West Ham, sahasında hata yapmadı
Echeverri, Manchester City'ye katıldı
Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!
Pablo Longoria'ya 15 maç men cezası!
Courtois, Belçika'ya geri dönüyor!
Rio Ferdinand'dan Amorim'e eleştiri!
Bayern Münih'te Joshua Kimmich'e şok!
Premier Lig'de "Büyük Altılı" harcamaya doymuyor!
Ancelotti'den Arda Güler yanıtı!
Endrick, Real Madrid'e avantajı getirdi
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Türkiye Kupası'nda derbi!
-
2
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları açıklandı
-
3
Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde!
-
4
Okan Buruk'tan 1 maçlık cezaya tepki!
-
5
Yusuf Demir: "Rakipten çok daha iyiydik"
-
6
Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi
-
7
Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp
-
8
İrfan Can Eğribayat: "Rahmetli babamı gururlandırmak için!"
-
9
Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
-
10
Kerem Demirbay'a büyük tepki!