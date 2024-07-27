Beşiktaş, Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Brezilya basınının haberine göre Kartal; geçen sezon Serie A ekibi Internacional'da kiralık olarak forma giyen Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan için Siyah-Beyazlılar devreye girdi.
PORTO VE MARSİLYA DA TAKİPTE
20 yaşındaki 1,86'lık stoper, Brezilya futbolunun gelecek vadeden futbolcuları arasında yer alıyor. Porto ve Marsilya kulüplerinin de takip ettiği yetenekli futbolcunun, kariyerine ülkesinde değil Avrupa'da devam etmeye daha olumlu baktığı kaydedildi.
10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Zenit'in, geçen yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
SOĞUKKANLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Zenit takımında forma giyen Brezilyalı stoper, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
11 Ekim 2003 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur. Brezilya U18, U20 ve U23 takımlarında forma giyen oyuncu henüz Brezilya Milli takımıyla maça çıkmadı. Renan'ın Zenit takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
Brezilya basınının haberine göre Kartal; geçen sezon Serie A ekibi Internacional'da kiralık olarak forma giyen Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan için Siyah-Beyazlılar devreye girdi.
PORTO VE MARSİLYA DA TAKİPTE
20 yaşındaki 1,86'lık stoper, Brezilya futbolunun gelecek vadeden futbolcuları arasında yer alıyor. Porto ve Marsilya kulüplerinin de takip ettiği yetenekli futbolcunun, kariyerine ülkesinde değil Avrupa'da devam etmeye daha olumlu baktığı kaydedildi.
10 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Zenit'in, geçen yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.
SOĞUKKANLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Zenit takımında forma giyen Brezilyalı stoper, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
11 Ekim 2003 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur. Brezilya U18, U20 ve U23 takımlarında forma giyen oyuncu henüz Brezilya Milli takımıyla maça çıkmadı. Renan'ın Zenit takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.