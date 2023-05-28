Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi...

Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı futbolcuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başladı. Adale sakatlığını atlatan Cezayirli yıldızın iyi durumda olduğu ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabileceği vurgulandı.
BU SEZON 11 MAÇTA GÖREV ALDI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisini tamamen hazır hissetmesi halinde Ghezzal'ı maç kadrosuna alması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklardan dolayı yalnızca 11 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
BU SEZON 11 MAÇTA GÖREV ALDI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisini tamamen hazır hissetmesi halinde Ghezzal'ı maç kadrosuna alması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklardan dolayı yalnızca 11 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.