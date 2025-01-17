Beşiktaş'ta Paul Onuachu gelişmesi

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna pivot tarzı santrfor katmak istiyor. Sandro Kulenovic olmadı, Paul Onuachu menajerler aracılığıyla önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Paul Onuachu gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 09:06
Beşiktaş, ara transferde kadrosuna pivot tarzı santrfor katmak istiyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Paul Onuachu oldu. Dinamo Zagreb'in santrforu Sandro Kulenovic için girişim yapan Kartal, Hırvat ekibinden "Elimizde kalan tek santrfor. O yüzden bırakmayı düşünmüyoruz" yanıtı almıştı.

Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken sürpriz isim gündeme geldi. Geçen sezon Trabzonspor'da müthiş bir performans ortaya koyan ve golleriyle bordo-mavililerin skor yükünü çeken Paul Onuachu, Beşiktaş'a önerildi.

SOUTHAMPTON'DA ARADIĞINI BULAMADI

30 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon Southampton forması altında 12 resmi maçta yalnızca 362 dakika oynadı gol ya da asist katkısı veremedi. Bu nedenle düzenli oynayacağı bir yere gitmek istiyor. Kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 2.01'lik dev isim Türkiye'ye sıcak bakıyor. Yeni teknik direktörünü de belirleyen Solskjaer ile her konuda anlaşan yönetim, transfer girişimlerinde aşama kat edip, sonrasında yeni hocaya isimleri sunacak.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery