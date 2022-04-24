Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye kritik görev!

Yeniden yapılanan Beşiktaş'ta profesyonel sistem içerisinde A takım ile özkaynak düzeni arasında köprü görevi üstlenen Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın farklı kulüplere kiralık gönderdiği oyuncuları yakından takip ediyor.



Bu göreve gelmeden önce de teknik direktörlük vazifesi sırasında birçok genç oyuncuyu her fırsatta izlemeye çalışan Karaveli'nin geniş kapsamlı bir rapor hazırlayarak sezon sonunda yönetime sunacağı belirtildi.



Süper Lig'de top koşturan futbolcuları ağırlıklı olarak takip eden Önder Karaveli, Medipol Başakşehir'de Salih Uçan, Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd, Alanyaspor'da Ahmet Gülay, Ümraniyespor'da Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz, Atakan Üner, Karagümrük forması giyen Utku Yuvakuran ve diğer liglerdeki gençleri sürekli izliyor.



KARAVELİ'NİN RAPORU ÇOK KRİTİK



Teknik Direktör Valerien Ismael ile Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlatan ve bu kapsamda hem özkaynak düzenindeki gençlere hem de kiralık oyunculara önem veren yönetim, bu nedenle Önder Karaveli'nin sunacağı raporlara göre hareket edecek.



Altyapıdaki gençlerden en yüksek seviyede yararlanmanın yollarını arayan siyah-beyazlılar, düzenli oynayarak gelişim göstermeleri için bazı isimleri kiralık gönderecek. Bu arada scouting ekibi de genç yetenekleri kulübe kazandırmak için Türkiye çapında arayışlarına devam edecek.



