Beşiktaş'ta on numara için yeni liste!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken en kritik mevki 10 numaraya mutlaka takviye yapılacak.
Serkan Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda bu bölge için yeni bir liste hazırlayacak.
Gelecek hafta içinde öncelikle sol bek, stoper ve kaleci ile sol kanat için çalışmalar hızlanacak.
