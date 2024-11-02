Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından siyah beyazlı takımın yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
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02 Kasım 2024 21:31
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirecek. Beşiktaş'ın olağanüstü bir karar alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Toplantının ardından yönetimin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

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