Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş bir karar alındı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.
Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirecek. Beşiktaş'ın olağanüstü bir karar alıp almayacağı henüz bilinmiyor.
Toplantının ardından yönetimin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre; mağlubiyetin ardından Beşiktaş Yönetimi olağanüstü toplantı kararı aldı.
Stadyumda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirecek. Beşiktaş'ın olağanüstü bir karar alıp almayacağı henüz bilinmiyor.
Toplantının ardından yönetimin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.