Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!

Derbide 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Wilfred Ndidi oldu.
Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbide San-Kırmızılılar'ın golü öncesi topu kaptıran Ndidi, Fenerbahçe derbisinde de Marco Asensio'nun attığı golde İspanyol futbolcuya müdahale edemedi.
Beşiktaş'ın bonservisine 8 milyon Euro ödediği Ndidi, iki derbideki performansının ardından performansıyla tepki çekti.
Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbide San-Kırmızılılar'ın golü öncesi topu kaptıran Ndidi, Fenerbahçe derbisinde de Marco Asensio'nun attığı golde İspanyol futbolcuya müdahale edemedi.
Beşiktaş'ın bonservisine 8 milyon Euro ödediği Ndidi, iki derbideki performansının ardından performansıyla tepki çekti.