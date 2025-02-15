Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni sözleşme!

Beşiktaş, genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni sözleşme!
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15 Şubat 2025 17:55
Beşiktaş, genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sözleşme yeniledi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, sözleşmesi 2027 yılında bitecek 17 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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