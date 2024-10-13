Beşiktaş'ta Mert'ten sonra Ersin de dönüyor!

Beşiktaş'ta üst üste iki kalecisinin sakatlanmasının ardından Mert Günok'un Konyaspor maçında forma giyeceği kesinleşirken, Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya katılacağı bildirildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Mert'ten sonra Ersin de dönüyor!
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13 Ekim 2024 12:50
Üst üste iki kalecisi de sakatlanan Beşiktaş'ta milli aranın bitmesi bekleniyor. Mert Günok'un Konyaspor maçında forma giyeceği kesinleşmişken bir haber de Ersin Destanoğlu'ndan geldi.

Gaziantep FK maçından önce sakatlık geçiren Ersin Destanoğlu'nun da milli ara dönüşü kadroya dahil edileceği bilgisi paylaşıldı. Genç kalecinin de Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçına yetişmesi bekleniyor.
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