Beşiktaş'ta mazbata günü!

Beşiktaş'ta hafta sonu yapılan seçim sonrası Beşiktaş Başkanlığına seçilen Hasan Arat mazbatasını alıyor.
Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbataları bugün kulüp binasında saat 11.00'de Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından verilecek.
'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek'
Arat, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. Benim yönetim kurulum ve bana inanan insanlar yıllık izinlerini aldı. İnanılmaz bir olaydı. Hedeflerimizin ilkini burada gördünüz. İki rakip birbirini alkışladı. 'Yeni bir beyaz sayfa açacağız' dedik. Bundan sonra Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek.'' diye konuştu.
Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbataları bugün kulüp binasında saat 11.00'de Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından verilecek.
'Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek'
Arat, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. Benim yönetim kurulum ve bana inanan insanlar yıllık izinlerini aldı. İnanılmaz bir olaydı. Hedeflerimizin ilkini burada gördünüz. İki rakip birbirini alkışladı. 'Yeni bir beyaz sayfa açacağız' dedik. Bundan sonra Beşiktaş, Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek.'' diye konuştu.
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