Beşiktaş'ta kulübede Adam Murray görev yaptı

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismail İstanbulspor maçında kulübede yer almadı.
Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.
Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermedi
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.
Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.
Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.
Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermedi
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.
Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ