Beşiktaş'ta kulübede Adam Murray görev yaptı

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismael'in yerine Adam Murray yedek kulübesinde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kulübede Adam Murray görev yaptı
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17 Eylül 2022 21:14
Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismail İstanbulspor maçında kulübede yer almadı.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.

Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermedi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.

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