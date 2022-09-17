Beşiktaş'ta kulübede Adam Murray görev yaptı

Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismail İstanbulspor maçında kulübede yer almadı.



Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.



Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermedi



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi.



Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.





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