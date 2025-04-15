Beşiktaş'ta kritik haftalar başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası'ndan elenerek Avrupa'ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, artık Eyüpspor'u da yarışın içerisine dahil etti.
KALAN MAÇLAR
Beşiktaş sezonun geri kalan kısmında sahasında Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Deplasmanda ise sırayla Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bodrum FK'nin konuğu olacak.
Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, artık Eyüpspor'u da yarışın içerisine dahil etti.
KALAN MAÇLAR
Beşiktaş sezonun geri kalan kısmında sahasında Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Deplasmanda ise sırayla Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bodrum FK'nin konuğu olacak.