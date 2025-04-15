Beşiktaş'ta kritik haftalar başlıyor!

Şampiyonluğa havlu atan, kupadan elenen Beşikaş, gösterdiği kötü performanslarla Avrupa yolunda yara alırken, Eyüpspor ve Samsunspor ile zorlu bir yarış içerisinde olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kritik haftalar başlıyor!
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15 Nisan 2025 12:20
Trendyol Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Türkiye Kupası'ndan elenerek Avrupa'ya direkt gitme hedefini de kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyetle sezonu üçüncü sırada bitirme şansını da zora soktu.

Ligde üçüncü basamaktaki Samsunspor'un puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, artık Eyüpspor'u da yarışın içerisine dahil etti.

KALAN MAÇLAR

Beşiktaş sezonun geri kalan kısmında sahasında Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Deplasmanda ise sırayla Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bodrum FK'nin konuğu olacak. 
 
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