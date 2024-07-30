Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde artık sona geldi...
Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi.
YÖNETİMLE BİR ARAYA GELECEK
İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.
INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Öte yandan Emirhan Topçu, Instagram'da İstanbul paylaşımı yaptı.
GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK
Çocukluk aşkı olan takımın formasını bir an önce giymek için sabırsızlanan başarılı savunmacı ile yapılacak görüşmenin çok kısa sürmesi ve anlaşmanın tamamlanarak hemen açıklanması bekleniyor. Süper Kupa Finali öncesi takıma katılması ve antrenmana çıkması amaçlanan Emirhan'ın, ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasaray derbisi olması planlanıyor. Bir an önce yeni stoper gelmesini bekleyen taraftarlar da heyecanla transfer gelişmelerini takip ediyor.
Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi.
YÖNETİMLE BİR ARAYA GELECEK
İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.
INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Öte yandan Emirhan Topçu, Instagram'da İstanbul paylaşımı yaptı.
Beşiktaş ile anılan Emirhan Topçu, İstanbul'da⌛ pic.twitter.com/GMP1ALGFA1
— Sporx (@sporx) July 30, 2024
GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK
Çocukluk aşkı olan takımın formasını bir an önce giymek için sabırsızlanan başarılı savunmacı ile yapılacak görüşmenin çok kısa sürmesi ve anlaşmanın tamamlanarak hemen açıklanması bekleniyor. Süper Kupa Finali öncesi takıma katılması ve antrenmana çıkması amaçlanan Emirhan'ın, ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasaray derbisi olması planlanıyor. Bir an önce yeni stoper gelmesini bekleyen taraftarlar da heyecanla transfer gelişmelerini takip ediyor.