Beşiktaş'ta imza an meselesi: Emirhan Topçu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Emirhan Topçu ile Beşiktaş yönetimi bir araya geliyor. Çaykur Rize'nin görüşme izni verdiği 23 yaşındaki stoper ile kontrat imzalanması an meselesi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta imza an meselesi: Emirhan Topçu
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30 Temmuz 2024 09:26
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 11:37
Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde artık sona geldi...

Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELECEK

İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Öte yandan Emirhan Topçu, Instagram'da İstanbul paylaşımı yaptı.



GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK

Çocukluk aşkı olan takımın formasını bir an önce giymek için sabırsızlanan başarılı savunmacı ile yapılacak görüşmenin çok kısa sürmesi ve anlaşmanın tamamlanarak hemen açıklanması bekleniyor. Süper Kupa Finali öncesi takıma katılması ve antrenmana çıkması amaçlanan Emirhan'ın, ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasaray derbisi olması planlanıyor. Bir an önce yeni stoper gelmesini bekleyen taraftarlar da heyecanla transfer gelişmelerini takip ediyor.  

 
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