Beşiktaş'ta hedef kara bulutları dağıtmak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Macaristan'ın Debrecen kentinde Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak.
Krizdeki siyah-beyazlı takım, İsrail ekibini mağlup ederek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Müsabaka UEFA'nın kararı doğrultusunda Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puana ulaşan Kartal 18. sırada yer alıyor. Dört maçını da kaybeden puansız Maccabi Tel Aviv ise 35. basamakta bulunuyor. İsrail ekibi son maçında Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.
Beşiktaş dün sabah İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım ilk 15 dakikası basına açık tutulan çalışmanın ardından özel uçakla Debrecen'e giderek kampa girdi. Kartal'da sakatlığı bulunan Ernest Muçi kafilede yer almadı.
Krizdeki siyah-beyazlı takım, İsrail ekibini mağlup ederek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Müsabaka UEFA'nın kararı doğrultusunda Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puana ulaşan Kartal 18. sırada yer alıyor. Dört maçını da kaybeden puansız Maccabi Tel Aviv ise 35. basamakta bulunuyor. İsrail ekibi son maçında Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.
Beşiktaş dün sabah İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım ilk 15 dakikası basına açık tutulan çalışmanın ardından özel uçakla Debrecen'e giderek kampa girdi. Kartal'da sakatlığı bulunan Ernest Muçi kafilede yer almadı.