Beşiktaş'ta hedef, kaliteli yerli rotasyonu!

Beşiktaş'ın hedefinde yaz transfer döneminde kaliteli yerli rotasyonu oluşturmak var. Mevcut yerli rotasyonundan memnun olmayan yönetim iki milli oyuncuyu gündeme getirdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
MİLLİ OYUNCULAR GÜNDEME GELDİ
Yerli rotasyonunda rakiplerinin gerisinde kalan siyah-beyazlılarda hedef, A Milli Takım'da forma giyen Salih Özcan ve Can Uzun ile orta sahayı güçlendirmek.
OPSİYONLU TEKLİF YAPILACAK
Beşiktaş, her iki oyuncunun da takımlarında yeterince şans bulamaması nedeniyle, kiralık ve satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.
PERFORMANSLARI
Bundesliga'da oynayan iki milli futbolcumuz, takımlarında yeterli süreyi bulamıyor. Salih Özcan, kiralık olarak forma giydiği Wolfsburg'da 19 maçta 541 dakika sahada kaldı. Genç milli yıldız Can Uzun ise sezon başında transfer olduğu Frankfurt'ta 26 maçta 863 dakika süre aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ OYUNCULAR GÜNDEME GELDİ
Yerli rotasyonunda rakiplerinin gerisinde kalan siyah-beyazlılarda hedef, A Milli Takım'da forma giyen Salih Özcan ve Can Uzun ile orta sahayı güçlendirmek.
OPSİYONLU TEKLİF YAPILACAK
Beşiktaş, her iki oyuncunun da takımlarında yeterince şans bulamaması nedeniyle, kiralık ve satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.
PERFORMANSLARI
Bundesliga'da oynayan iki milli futbolcumuz, takımlarında yeterli süreyi bulamıyor. Salih Özcan, kiralık olarak forma giydiği Wolfsburg'da 19 maçta 541 dakika sahada kaldı. Genç milli yıldız Can Uzun ise sezon başında transfer olduğu Frankfurt'ta 26 maçta 863 dakika süre aldı ve 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.