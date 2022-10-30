İKİNCİ DÖNEMİN İLK MAÇI

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

ŞENOL GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ

ROMAIN SAISS KADROYA DÖNDÜ

CUMHURİYETİN 99. YILI KUTLANDI

VAR UYARISI VE PENALTI

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

CENK VE WEGHORST SAHNE ALDI

DEVRE BİTMEDEN FARK 1'E İNDİ

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

TAYYİP TALHA İLE FARK YENİDEN 2

ARKA ARKAYA GOLLER

CENK TOSUN'DAN DUBLE!

WEGHORST'TAN CENK'E NAZİRE

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33. dakikada ve 78. dakikalarda Wout Weghorst ile 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Beşiktaş'ta 2 gol atan Cenk Tosun, ayrıca Weghorst'un attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.Mücadelede konuk ekip Ümraniyespor'un golleri ise 45. dakikada Yonathan del Valle ve 57. dakikada Durel Avounou'dan geldi.Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı ve puanını 22'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan Ümraniyespor 3 puanda kaldı.Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ikinci döneminin ilk maçına çıktı.Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda göreve getirilen Şenol Güneş, ikinci dönemine Ümraniyespor önünde start verdi.Bu karşılaşma aynı zamanda deneyimle teknik direktörün siyah-beyazlı takımda 200. resmi maçı oldu.Dört sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş, bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi almıştı.Teknik direktör Şenol Güneş, takımını Ümraniyespor karşısına değişiklikler yaparak çıkardı.Kalede Mert Günok'u görevlendiren Güneş, Ersin Destanoğlu'nu ise yedek kulübesine çekti. Güneş'in bu hamlesiyle Mert Günok, bu sezon ilk kez görev aldı.Geçen sezon Bitexen Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlı takımdan ayrı kalmıştı.Siyah-beyazlıların savunma hattını Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku dörtlüsüyle kuran Güneş, orta sahayı Josef, Salih Uçan ve Gedson'dan oluşturdu. Güneş'in hücumdaki tercihi ise Dele Alli, Cenk Tosun ve Wout Weghorst oldu.Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.Takımların ısındığı sırada sahaya gelerek tribünleri selamlayan Güneş'e siyah-beyazlı taraftarlar çiçek attı.Sakatlığı nedeniyle 2 hafta siyah-beyazlı takımdan ayrı kalan Romain Saiss, Ümraniyespor maçıyla yeniden kadroya döndü.Saiss, sakatlığı sürecinde Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında görev yapamamıştı.Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı kutlandı.Vodafone Park'ta kapalı olarak adlandırılan tribününün tamamını kapsayacak şekilde Türk Bayrağı açılırken, taraftarlara da ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.Siyah-beyazlı takım ise ısınmaya "Ben olmasam ne olur demeyin, siz varsanız çok şey olur. AFAD gönüllüsü ol." yazılı pankartla çıktı.Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor maçının 4. dakikasında penaltı kazandı.2. dakikada ceza sahası içine gelen topta Wout Weghorst, pasını takım arkadaşına aktarmak istedi. Weghorst'un havalandırdığı top Ümraniyesporlu Allyson elle oynadı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi.1 dakika sonra top oyun alanını terkedince Hakem Numanoğlu oyunu durdurdu ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesinin bitmesini bekledi. Öğretmenoğlu'ndan monitörde izleme tavsiyesi gelince Numanoğlu, izlemeye gitti. Kısa bir izleme süresinin ardından Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.Cenk Tosun, 5. dakikada topun başına geldi ve Şenol Güneş döneminin ilk golünü atan isim oldu.Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı.Karşılaşmanın 14. dakikasında Geraldo, topu ayağından açtı ve topu kapan Dele Alli'ye sert bir faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi.VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyonu izledikten sonra hakem Numanoğlu'na pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulunmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Geraldo'nun kırmızı kart görmesini gerektiği şeklinde tepki gösterdi.Beşiktaş, karşılaşmanın 33. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wout Weghorst, yerden bir vuruş yaparak Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.Ümraniyespor, ilk yarı bitmeden golü buldu. 45. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Del Valle'nin yaptığı düzgün vuruş ağlarla buluştu.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarının başında 3 değişiklik birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Umut Meraş, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl oyuna girdi. Arthur Masuaku, Dele Alli ve Valentin Rosier kenara geldi.Beşiktaş, 49. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Salih'in ortasında kafalardan seken topa sol ayağıyla vuran Tayyip Talha, durumu 3-1'e getirdi.Ümraniyespor, 57. dakikada farkı bir kez daha bire düşürdü. Sağ kanatta topla buluşan Del Valle'nin pasında Avounou, kale ağzından tek vuruşla topu ağlara gönderdi.Beşiktaş'ta maçtaki perdeyi açan Cenk Tosun, 62. dakikada bir kez daha sahne aldı. Sağ kanattan Redmond'ın ortasında arka direkte kafayı vuran Cenk farkı yeniden 2'ye yükseltti.Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra Weghorst da bir kez daha fileleri havalandırdı. Hollandalı golcü, 78. dakikada ceza sahasında topla buluşmasının ardından kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. Beşiktaş durumu 5-2 yaptı.Beşiktaş, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak ikinci Şenol Güneş dönemine galibiyetle başladı.4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında kafalardan seken topu son olarak Saiss ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde Weghorst'tan seken top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-016. dakikada ceza sahası sağ çizgisinden Salih Uçan'ın içeriye ortaladığı topu Weghorst göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.33. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-043. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Del Valle sol tarafta meşin yuvarlağı Rosier'den kaparak orta yaptı, Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.45. dakikada Masuaku'nun hatalı pasıyla başlayan Ümraniyespor atağında Popov'un pası sonrası topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve farkı bire indirdi: 2-1Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.47. dakikada sağ kanatta kazandığı topla ceza sahasına giren Redmond'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Anıl Demir meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engellerken dönen topu önünde bulan Weghorst'un sert şutunda, Anıl bir kez daha gole engel oldu.48. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-157. dakikada Ümraniyespor bir kez daha bire indirdi. Geraldo sağ kanattan hızla taşıdığı topu yerden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Avounou'ya çıkardı. Avounou tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-262. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-278. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-283. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Bettaieb'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok açıyı kapatarak topun ağlarla buluşmasını önledi.86. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında savunmanın da hatasından faydalanan Weghorst ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.Beşiktaş karşılaşmayı 5-2 kazandı.Vodafone ParkTugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan BilirMert Günok, Rosier (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 46 Umut Meraş), Josef (Dk. 82 N'Koudou), Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli (Dk. 46 Redmond), Cenk Tosun, Weghorst (Dk. 89 Muleka)Anıl Demir, Popov (Dk. 71 Kartal Kayra Yılmaz), Allyson, Mustafa Eser (Dk. 71 Oğuz Gürbulak), Onur Atasayar, Serkan Göksu (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Sackey, Avounou (Dk. 75 Bettaieb), Geraldo, Del Valle (Dk. 82 Gheorghe), Umut NayirDk. 5 (Penaltıdan) ve 62 Cenk Tosun, Dk. 33 ve 78 Weghorst, Dk. 48 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Dk. 45 Del Valle, Dk. 57 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)Dk. 14 Geraldo, Dk. 63 Allyson, Dk. 74 Serkan Göksu (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 45+2 Masuaku, Dk. 74 Saiss (Beşiktaş)