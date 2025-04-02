Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.



2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi.



Oyuncu ile prensipte anlaşmaya varılırken sezon sonunda tarafların resmi imzaları atması bekleniyor. Portekizli oyuncu için gelen teklifleri geri çeviren yönetim, Gedson ile yola devam etmek istiyor.



PERFORMANSI



Gedson, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 40 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.





