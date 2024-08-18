Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sol bekte görev yapacak

Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu, Antalyaspor karşısında ilk kez 11'de forma giyecek. Emirhan, sol bek pozisyonunda görev alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sol bekte görev yapacak
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18 Ağustos 2024 20:46
Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, Siyah-beyazlılarda bir ilki yaşayacak. 

Siyah-beyazlı formayı ilk kez Samsunspor karşısında son 12 dakikada bulduğu şansla giyen Emirhan Topçu, ilk kez 11'de mücadele edecek. 

Asıl mevkisi stoper bölgesi olan Emirhan, karşılaşmada sol bek pozisyonunda görev yapacak.

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