Beşiktaş'ta derbide ikinci sakatlık

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Beşiktaş ilk devreyi iki sakatlık ile kapattı.
39. dakikada Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.
Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.
Umut Meraş oyundan çıkamadan derbide ilk yarı sona erdi ve ikinci yarının başında Umut'un yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
39. dakikada Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.
Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.
Umut Meraş oyundan çıkamadan derbide ilk yarı sona erdi ve ikinci yarının başında Umut'un yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.
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