Beşiktaş'ta derbide ikinci sakatlık

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Umut Meraş oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbide ikinci sakatlık
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09 Aralık 2023 19:55
Son güncelleme 09 Aralık 2023 20:13
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Beşiktaş ilk devreyi iki sakatlık ile kapattı.

39. dakikada Gedson'un sakatlanmasının ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Umut Meraş da oyuna devam edemedi.

Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.

Umut Meraş oyundan çıkamadan derbide ilk yarı sona erdi ve ikinci yarının başında Umut'un yerine Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

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