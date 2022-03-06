Türkiye Kupası çeyrek final turunda Kayserispor'a kaybederek elenen Beşiktaş'ta gözler, Süper Lig 'e çevrildi. Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta ligin çıkıştaki ekiplerinden Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Önder Karavel, son mücadelenin 11'inde değişikliklere imza atacak. Karaveli, stoper hattında yaptığı hatalarla büyük eleştiri alan Javi Montero'nun yerine sakatlığını atlatan Domagoj Vida'yı Başakşehir karşısında sahaya sürecek. Vida'nın stoperdeki partneri Welinton olacak.



Tercihleri eleştirilmişti



Hücum hattında da değişikliklere imza atacak olan Önder Karaveli, etkisiz formu sebebiyle her geçen gün gözden düşen Kenan Karaman'ı kulübeye çekecek. Kenan'ın yerine Başakşehir karşısında Cyle Larin'in hücum hattında görev yapması bekleniyor. Takımın genç yetenekleri Emirhan İlkhan ve Can Bozdoğan'ı son karşılaşlamalrda yeteri kadar değerlendirmediği sebebiyle eleştirilen Karaveli'nin, bu ikiliden birini Başakşehir karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.



