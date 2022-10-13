DEV MAÇ ÖNCESİ JOSEF HIRSLI

ANAHTAR OYUNCU OLACAK

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak dev maçta Josef de Souza anahtar oyunculardan biri olacak.Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Josef de Souza, Trabzonspor maçı öncesinde takımın en yüksek motivasyona sahip oyuncularından biri durumunda.Dev maçlarda inisiyatif alıp fark yaratmasıyla bilinen Josef, Trabzonspor karşısında da orta alanda oyun üstünlüğünü elde tutmak için Valerien Ismael'in en anahtar oyuncusu olacak.Josef de Souza bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 294 dakika süre aldı. Brezilyalı, geçen sezon Beşiktaş'ta 40 maçta 3304 dakika oynarken 5 gollük katkı vermişti.