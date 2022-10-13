Beşiktaş'ta çilingiri; Josef de Souza!

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynanacak dev maçta takımın çilingiri olacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta çilingiri; Josef de Souza!
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13 Ekim 2022 12:03
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak dev maçta Josef de Souza anahtar oyunculardan biri olacak.

DEV MAÇ ÖNCESİ JOSEF HIRSLI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Josef de Souza, Trabzonspor maçı öncesinde takımın en yüksek motivasyona sahip oyuncularından biri durumunda.

ANAHTAR OYUNCU OLACAK

Dev maçlarda inisiyatif alıp fark yaratmasıyla bilinen Josef, Trabzonspor karşısında da orta alanda oyun üstünlüğünü elde tutmak için Valerien Ismael'in en anahtar oyuncusu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Josef de Souza bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 294 dakika süre aldı. Brezilyalı, geçen sezon Beşiktaş'ta 40 maçta 3304 dakika oynarken 5 gollük katkı vermişti.

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