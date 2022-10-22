Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemlerde sıkça eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, takımdan gönderileceği konuşulan Fransız teknik adama destek mesajı verdi.



ÇEBİ'DEN ISMAEL'E DESTEK



Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik patron İsmael ile bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, destek konuşması yaptı. Hem taraftarlardan hem de kamuoyundan eleştiriler alan hocasına sahip çıkan Çebi, "Dedikodulara bakma, senden memnunuz" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEYE KULAĞINI KAPAT"



Beşiktaş Başkanı Çebi, "Saha içine konsantre ol. Her şeye kulağını kapat, takımına odaklan. Dünya Kupası arasına kadar tüm maçlarımızı kazanalım, geçmişi silelim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Çebi puan tablosunda geride olmadıklarını, milli araya iyi sırada girebileceklerini söyledi.



BEŞİKTAŞ'IN OYNAYACAĞI MAÇLAR



24 Ekim: Hatayspor (D)

29 Ekim: Ümraniyespor

5 Kasım: Galatasaray (D)

13 Kasım: Antalyaspor







