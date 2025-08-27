26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Beşiktaş'ta büyük yenilenme! Yeni 11 sahaya çıkmaya hazır

Üst üste gelen hayal kırıklıklarının ardından kadrosunu baştan aşağı yenileyen Beşiktaş, sekiz yeni transferle sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda teknik heyet, üçlü ve dörtlü sistemlere uygun esnek bir kadro yapısı hedefliyor.

calendar 27 Ağustos 2025 09:03
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta büyük yenilenme! Yeni 11 sahaya çıkmaya hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta şampiyonluktan uzak geçen üst üste sezonların ardından yeniden rekabete girecek bir kadro kurma çalışmaları devam ediyor.
 
Başkan Serdal Adalı'nın, ezeli rakiplerinden tarihi puan farkı yiyen kadronun değişmesine yönelik kullandığı "En az üç transfer dönemine ihtiyaç var" sözlerine rağmen değişim bu yaz neredeyse tamamlandı gibi.
 
Toure'yi kiralayan, Djalo'yu da İstanbul'a getiren siyah-beyazlıların takviye sayısı sekize yükselecek.
 
HEM ÜÇLÜ HEM DÖRTLÜ
 
Teknik heyet isterse söz konusu sekiz yeni transferi da bir arada oynatabilir ancak beklenen, hem üçlü hem de dörtlü dizilişlere uygun geniş bir rotasyon oluşturulması.
 
14'ü yabancı 28 oyuncu ile 13 Eylül'e girmek isteniyor. Al Musrati, Onana ve Chamberlain kadroda düşünülmüyor, Amir için de Hull City ile de anlaşıldı.
 
Taylan'ın Türk vatandaşlığına geçmesiyle yabancı sayısı 12+1 olacak. Böylece 2002 doğumlu bir takviye daha yapılabilecek.
 
BEŞİKTAŞ'IN YENİ 11'İ
 
Beşiktaş'ın yeni transferlerden sonra oluşan 11'i: Mert, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Rafa Silva, Orkun, Jurasek, Abraham, Toure.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.