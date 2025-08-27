Beşiktaş'ta büyük yenilenme! Yeni 11 sahaya çıkmaya hazır

Beşiktaş 'ta şampiyonluktan uzak geçen üst üste sezonların ardından yeniden rekabete girecek bir kadro kurma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, ezeli rakiplerinden tarihi puan farkı yiyen kadronun değişmesine yönelik kullandığı "En az üç transfer dönemine ihtiyaç var" sözlerine rağmen değişim bu yaz neredeyse tamamlandı gibi.

Toure'yi kiralayan, Djalo'yu da İstanbul'a getiren siyah-beyazlıların takviye sayısı sekize yükselecek.

HEM ÜÇLÜ HEM DÖRTLÜ

Teknik heyet isterse söz konusu sekiz yeni transferi da bir arada oynatabilir ancak beklenen, hem üçlü hem de dörtlü dizilişlere uygun geniş bir rotasyon oluşturulması.

14'ü yabancı 28 oyuncu ile 13 Eylül'e girmek isteniyor. Al Musrati, Onana ve Chamberlain kadroda düşünülmüyor, Amir için de Hull City ile de anlaşıldı.

Taylan'ın Türk vatandaşlığına geçmesiyle yabancı sayısı 12+1 olacak. Böylece 2002 doğumlu bir takviye daha yapılabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ 11'İ

Beşiktaş'ın yeni transferlerden sonra oluşan 11'i: Mert, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Rafa Silva, Orkun, Jurasek, Abraham, Toure.