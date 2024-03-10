Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: Rebic!

Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Ante Rebic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Hırvat oyuncu, son olarak teknik heyet kararıyla Gaziantep FK maçının kadrosuna da alınmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: Rebic!
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10 Mart 2024 14:21
Beşiktaş'ın, Milan'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ante Rebic, siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos ile birlikte düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, son olarak herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet kararıyla Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 23 maçta 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Rebic'in, beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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