Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: Al-Musrati

Beşiktaş'ta Libyalı orta saha Al-Musrati'nin performansı büyük tepki topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: Al-Musrati
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25 Kasım 2024 10:05
Beşiktaş'ın geçen sezon 11 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Al-Musrati, Göztepe mücadelesine ilk 11'de başladı.

Libyalı oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde pek etkili bir performans sergileyemedi. Nitekim 28 yaşındaki ön libero, 59. dakikada yerini Cher Ndour'a bırakmak zorunda kaldı.

Al-Musrati'nin fiziksel olarak kötü bir görüntü vermesi, taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar, Libyalı oyuncunun performansını sosyal medyada yoğun şekilde eleştirdi.

Al-Musrati, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.



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