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Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Jens Cajuste

Beşiktaş, Napoli ile Jens Cajuste transferi için her konuda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki orta saha ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

calendar 05 Temmuz 2025 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Jens Cajuste
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Beşiktaş, orta saha takviyesi için bir süredir yürüttüğü Jens Cajuste görüşmelerinde sonuca ulaştı.

A Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Napoli ve oyuncuyla tüm detaylarda anlaşma sağladı.

1+3 YILLIK SÖZLEŞME

25 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Jens Cajuste ile 1+3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Anlaşmaya göre Cajuste, Beşiktaş'a şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılacak.


OPSİYON 15 MAÇA BAĞLI

Transferde satın alma opsiyonunun devreye girmesi, oyuncunun Süper Lig'de forma giyeceği maç sayısına bağlı olacak. Cajuste'un siyah-beyazlı formayı 15 lig maçında giymesi halinde opsiyon aktif hale gelecek.

6.5 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta forma giyerken 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi. 

 
 

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