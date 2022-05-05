Beşiktaş'ta Adam Martin sesleri

Beşiktaş'ın hedefinde Paksi forması giyen ve bu sezon 29 gol atan golcü futbolcu Adam Martin olduğu öğrenildi.



Sörloth'a alternatif olacak ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen 1.91'lik Adam Martin oldu.



29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia geldi. Haberde Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken, "Paksi kulübü, Güney Kore'den gelen 1 milyon Euro'luk teklifi bile geri çevirdi" ifadelerine yer verildi.



BATSHUAYI İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK



Yaz transfer döneminde transfer edilen yıldızlardan birisi olan Michy Batshuayi, sezon boyunca en çok eleştirilen isimlerden birisi oldu. Sezon sonunda kiralandığı Chelsea'ye geri dönecek olan Belçikalı golcü, bu sezon 14 gol katkısında bulundu. Gol krallığı yarışında iddiasını sürdüren Batshuayi, taraftarların tepkisine neden olan birçok pozisyonda ağları bulmakta zorlandı. Öte yandan Chelsea, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Michy Batshuayi'den kurtulmanın yollarını arıyor.



Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Michy Batshuayi için Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın sırada olduğu belirtiliyor.



YENİ İSİM BELİRLENDİ



Beşiktaş ise Michy Batshuayi'nin yerine transfer edeceği ismi belirledi. Uzun süredir Alexander Sörloth'u gündeminde tutan Beşiktaş'ta kulislerde Martin Adam ismi ön plana çıktı. 27 yaşındaki Macar forvet, bu sezon Paksi formasıyla çıktığı 29 maçta 29 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın Martin Adam transferini 500 bin euro bonservis ve 500 bin euro yıllık maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor. Martin Adam'ın kulübü Paksi ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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