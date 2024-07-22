Beşiktaş'ta 95 milyon euro'luk transfer hedefi!

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında Manchester United'dan Antony'i istediği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta 95 milyon euro'luk transfer hedefi!
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22 Temmuz 2024 08:53
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 08:57
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi.

HEDEF İSİM ANTONY

Ada medyası, Beşiktaş'ın, Manchester United'dan Antony'i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Brezilyalı oyuncunun menajeri, transfer iddiaları ile ilgili açıklama yaparak Manchester United'ın Antony'i kiralamaya sıcak baktığını doğruladı ancak oyuncunun ilk hedefinin Kırmızı-beyazlı kulüpte kalmak olduğunu söyledi.

95 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

1,72'lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax'tan United'a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

MANCHESTER PERFORMANSI 

Manchester United ile geride kalan iki sezonda 82 maçta sahaya çıkan Antony, 11 gol ve 5 asiste imza attı.



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