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Beşiktaş'ta 21 milyon euroluk ayrılık operasyonu!

Beşiktaş, Hasan Arat döneminde 21 milyon Euro'ya transfer edilen Ernest Muçi ve Al Musrati ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

calendar 21 Mayıs 2025 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 21 milyon euroluk ayrılık operasyonu!
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Beşiktaş'ta eski başkanlardan Hasan Arat döneminde toplamda 21 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ernest Muçi ve Al Musrati gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Monaco'nun kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Al Musrati, takıma geri dönecek.

ELDE EDİLMESİ PLANLANAN BONSERVİSLE TAKIM YENİDEN OLUŞTURULACAK

Ancak teknik heyetin takımda düşünmediği Al Musrati ve Ernest Muçi'ye takım aranıyor. İki oyuncudan elde edilmesi planlanan bonservis bedeliyle takım yeniden oluşturulacak. 


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