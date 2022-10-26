Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor. Valerien Ismael ile resmi olarak yollarını ayıran siyah-beyazlılar Güneş ile anlaşmaya vardı.



Yönetim kurulu, Şenol Güneş ile toplantıda bir araya geldi ve toplantıdan anlaşma çıktı. Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA



Öte yandan Şenol Güneş, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüştük yönetimle yarın (perşembe) belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar, şimdilik bu kadar" dedi.



Kulübün, Şenol Güneş'i kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.



Beşiktaş'ta daha önce 2015-2019 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.



CUMA İDMAN, PAZAR MAÇ



Şenol Güneş, cuma günü Beşiktaş'taki ikinci döneminde takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. Güneş, pazar günkü Ümraniyespor karşılaşmasında ise yedek kulübesinde olacak.



AVRUPA'DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI



Beşiktaş'ta iki şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da önemli işlere imza atan 70 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.





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