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Beşiktaş olağanüstü genel kurul yapacak

Beşiktaş Kulübü, 15 Haziran'da ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda genel kurulun toplanacağını duyurdu.

calendar 30 Mayıs 2025 22:11
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş olağanüstü genel kurul yapacak
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Beşiktaş Kulübü çeşitli taşınmazlarla ilgili projeler, yeni yatırımlar, kira sözleşmeleri gibi bazı konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi için genel kurulun toplanacağını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki genel kurulun 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 22 Haziran Pazar günü saat 10.30'da aynı yerde yapılacağı belirtildi.


Toplantıda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.


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